СМИ узнали о свадьбе Натальи Водяновой и миллиардера Арно

Как сообщается, роспись прошла в парижской мэрии, на процедуре бракосочетания присутствовала мэр города Анн Идальго.

Водянова сообщила о намерении выйти замуж за одного из богатейших людей в мире в феврале. Тогда она отметила, что Арно сделал ей предложение еще год назад.

Модель и предприниматель состоят в отношениях с 2011 года. Ранее она уже была замужем за британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. У Водяновой пятеро детей.