Турецкий спецназ нейтрализовал 8 террористов на севере Сирии

За последние сутки на севере Сирии нейтрализованы 8 боевиков сирийского крыла террористической организации ПКК, пытавшихся проникнуть в зону проведения операции «Источник мира». Об этом сообщает в субботу Министерство национальной обороны Турции.

Успешная операция против боевиков ПKK/YPG проведена турецким спецназом.

В оборонном ведомстве Турции заявили о решимости к устранению любых угроза стабильности и безопасности в зонах проведения антитеррористических операций в Сирии.