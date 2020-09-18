Ильхам Алиев приветствует перестройку Биби-Эйбата

«Самой загрязненной нефтью территорией у нас была биби-эйбатская бухта. А сейчас эта бухта превратилась в зону отдыха и красивых парков. Поселок Биби-Эйбат сейчас фактически заново перестроен. То есть, биби-эйбатская бухта была зоной экологического бедствия, и многие люди наверняка помнят ту картину. Другой зоной экологического бедствия был поселок Балаханы и его нефтяные промыслы. Посмотрите, сейчас Балаханы превратился в красивый поселок, и работы там близки к завершению», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и Real TV, сообщает АзерТАдж.

«Я сам туда поеду и посмотрю, как выполняются мои указания. И не только Балаханы, все поселки. Я сказал, что все бакинские поселки должны быть благоустроены, там должны быть созданы самые лучшие условия для жизни людей, все беспокоящие граждан проблемы должны быть решены и эти поселки с точки зрения эстетики должны быть современными. Все исторические памятники в поселках должны быть восстановлены, и мы дадим этим поселкам вторую жизнь», - сказал глава государства.

«Вспомним Балаханский мусорный полигон. Дым от него окутывал весь город, и это был яд. Когда я начал заниматься этим вопросом, некоторые говорили, что потушить его невозможно, потому что он горит снизу и там образуются газы, это очень опасное место, подобраться невозможно. Некоторые предлагали построить над ним саркофаг. То есть были такие бессмысленные предложения. Но мы нашли решение. Территория полностью очищена. Сейчас там красивый парк и приступил к работе мусоросжигательный завод. Рядом с ним очищена еще одна зона экологического бедствия - часть озера Беюкшор. Это также было экологической катастрофой, потому что это был открытый нефтяной резервуар. При этом туда сбрасывались все сточные воды. Но сейчас там бульвар, и на озеро слетаются птицы», - сказал президент Ильхам Алиев.