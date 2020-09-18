В Ливане новый антирекорд по коронавирусу

Наибольшее число граждан, заразившихся за сутки коронавирусом, зафиксировано в субботу в Ливане. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

"Впервые с 21 февраля в стране было за один день инфицировано 779 человек, пятеро умерли от вируса", - говорится в сводке минздрава.

В ней отмечается, что за последние 24 часа ПЦР-тестирование прошли 12 400 жителей. В пятницу коронавирус был выявлен у 750 граждан, а число смертельных исходов составило 18. Сообщается, что от инфекции умер 18-летний ливанец.