На фронте все также неспокойно
Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.
По данным ведомства, c позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари и Айгедзор Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам и Мунджуглу Товузского района.
Позиции Азербайджанской армии обстреляны также с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.