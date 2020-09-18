Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 10:59

То, что любой вирус, тем более в масштабе пандемии, – это плохо, двух мнений быть не может. Кроме болезни и смерти миллионов людей, он, как мы успели убедиться, несет экономическую разруху, безработицу и полную неопределенность будущего всех без исключения стран. Но... есть и плюсы. Если приглядеться, некоторая польза может быть и от пандемии. Из-за страха людей перед заражением происходят и положительные сдвиги, что было бы сложно осуществлять добровольно и в мирное время. Все эти жесткие меры безопасности – от масочного режима до разнообразных ограничений – в каком-то смысле благотворны для формирования ответственности общества в целом. Что делает из большой группы людей гражданское общество? В первую очередь - коллективная дисциплина. Только действуя все вместе и организованно, мы превращаемся из стада в социум.

Это примерно то же, что пристегивание ремней безопасности в автомобилях, дабы уберечь человека при аварии от удара головой в лобовое стекло его. И хотя с изобретением подушек безопасности ремни уже утратили свое сакральное назначение, тем не менее эта регуляция до сих пор остается в силе, так как у нее имеется вполне оправданная функция – поддерживать общий уровень коллективной дисциплины. Безусловно, позитивным явлением можно считать и рост популярности велосипедов, самокатов и прочего транспорта, который до недавнего времени на Кавказе рассматривался исключительно как детская забава. Взрывной рост числа велосипедистов, который мы сегодня наблюдаем, разрушает привычные региональные стереотипы. «Не позорь нацию, продай «Запорожец» - теперь уже не про нас. Общество смогло преодолеть традиционно патриархальные представления и признать двухколесный транспорт полноценным средством передвижения. Вполне пристойным для джигита! Так и с пандемией. Например, на фоне опасности распространения инфекции во многих странах мира, в том числе в Грузии и Азербайджане, запрещают или ограничивают многолюдные свадьбы. Аллилуйя! Наконец-то! Пышные празднования бракосочетаний с сотнями гостей, с декалитрами выпивки и горами еды – это такой пережиток советского прошлого, бороться с которыми оказалось невозможно, иначе как угрозой всеобщего заражения. Я еще успел застать эпоху пышных свадеб, которые проводились даже не в ресторанах, а в импровизированных брезентовых палатках… Народ состязался в том, кто отметит вступление в законный брак более богато и многолюдно, выбрасывая на ветер целые состояния. А ведь большая свадьба – это проблема не только для ее действующих лиц, но нередко и для гостей. Увы, в большинстве своем мы не миллионеры и иногда оказываемся на мели. И вот тут - как нельзя некстати - приглашают на свадьбу. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, как-то моральным долгом подарить молодоженам сотню долларов… Конечно, никакого принуждения нет, и можно легко оторваться на чужой свадьбе и не заплатить ни копейки. Никто даже не намекнет, что ваше поведение не соответствует высоким джентльменским нормам. Но куда девать угрызения совести?.. Люди потратились, можно сказать, последние деньги достали из заначки, а тебе сотку жалко.

В такие моменты нет-нет да и подумаешь: «Что вам всем вдруг приспичило жениться, что, заняться больше нечем?» А если учесть количество разводов, которое в последние десятилетия повсеместно растет, большие свадьбы – это не только дорого, но и глупо. В общем, если не хотите идти на поводу традиций и считаете, что многолюдные свадебные торжества – это бессмысленное расточительство и безусловное зло, вам самое время жениться именно сейчас. Кстати, если задумали помереть, то и это лучше осуществить сейчас, в период пандемии. Я, конечно, понимаю, что смерть делает человека безразличным к нуждам ближних и их финансовому положению. Но все-таки помните – вы-то уходите в предположительно лучший мир, а вот ваши близкие люди остаются в мире бренном. Им придется отмечать поминки, накрывать столы человек на 200. И этот стереотип куда более мощный, чем свадебный. Например, в Грузии многие молодые пары либо вообще не отмечают день создания своей семьи, либо ограничиваются небольшими - до 50 человек - застольями. Но при этом даже они, в случае если в семью пришло горе, вынуждены устраивать роскошные поминки. И избавиться от похоронно-поминального стереотипа намного сложнее, чем от свадебного, ведь речь идет об уважении к покойному, и перешагнуть через это не могут даже самые европеизированные наши соотечественники. При этом, по общему мнению, поминки на 200-300 человек, часто перерастающие в банальные пиры, – абсолютное излишество. Есть в этом что-то особенно неприглядное: у человека умер близкий, а ему приходится в это время думать о вместимости зала, о том, где купить рыбу и как оплатить семь-восемь перемен блюд… Что ж, спасибо короне, хотя бы на время этот порочный ритуал отменен.. Корона, ты где? Дай пожать твою крепкую мозолистую руку! А еще многолюдные дни рождения, которые в последние годы, исходя из-за диких нравов наших соплеменников, часто превращаются в реальную бомбу замедленного действия, когда в одном помещении собираются десятки незнакомых людей. Алкоголь льется рекой, затмевая мозги, и часто годовщины появления человека на свет заканчиваются драками и поножовщиной…