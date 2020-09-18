Мне начинает нравиться коронавирус слово публицисту
То, что любой вирус, тем более в масштабе пандемии, – это плохо, двух мнений быть не может. Кроме болезни и смерти миллионов людей, он, как мы успели убедиться, несет экономическую разруху, безработицу и полную неопределенность будущего всех без исключения стран.
Но... есть и плюсы. Если приглядеться, некоторая польза может быть и от пандемии. Из-за страха людей перед заражением происходят и положительные сдвиги, что было бы сложно осуществлять добровольно и в мирное время.
Все эти жесткие меры безопасности – от масочного режима до разнообразных ограничений – в каком-то смысле благотворны для формирования ответственности общества в целом. Что делает из большой группы людей гражданское общество? В первую очередь - коллективная дисциплина. Только действуя все вместе и организованно, мы превращаемся из стада в социум.
Это примерно то же, что пристегивание ремней безопасности в автомобилях, дабы уберечь человека при аварии от удара головой в лобовое стекло его. И хотя с изобретением подушек безопасности ремни уже утратили свое сакральное назначение, тем не менее эта регуляция до сих пор остается в силе, так как у нее имеется вполне оправданная функция – поддерживать общий уровень коллективной дисциплины.
Безусловно, позитивным явлением можно считать и рост популярности велосипедов, самокатов и прочего транспорта, который до недавнего времени на Кавказе рассматривался исключительно как детская забава. Взрывной рост числа велосипедистов, который мы сегодня наблюдаем, разрушает привычные региональные стереотипы.
«Не позорь нацию, продай «Запорожец» - теперь уже не про нас. Общество смогло преодолеть традиционно патриархальные представления и признать двухколесный транспорт полноценным средством передвижения. Вполне пристойным для джигита!
Так и с пандемией. Например, на фоне опасности распространения инфекции во многих странах мира, в том числе в Грузии и Азербайджане, запрещают или ограничивают многолюдные свадьбы.
Аллилуйя! Наконец-то! Пышные празднования бракосочетаний с сотнями гостей, с декалитрами выпивки и горами еды – это такой пережиток советского прошлого, бороться с которыми оказалось невозможно, иначе как угрозой всеобщего заражения.
Я еще успел застать эпоху пышных свадеб, которые проводились даже не в ресторанах, а в импровизированных брезентовых палатках… Народ состязался в том, кто отметит вступление в законный брак более богато и многолюдно, выбрасывая на ветер целые состояния.
А ведь большая свадьба – это проблема не только для ее действующих лиц, но нередко и для гостей. Увы, в большинстве своем мы не миллионеры и иногда оказываемся на мели. И вот тут - как нельзя некстати - приглашают на свадьбу. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, как-то моральным долгом подарить молодоженам сотню долларов… Конечно, никакого принуждения нет, и можно легко оторваться на чужой свадьбе и не заплатить ни копейки. Никто даже не намекнет, что ваше поведение не соответствует высоким джентльменским нормам. Но куда девать угрызения совести?.. Люди потратились, можно сказать, последние деньги достали из заначки, а тебе сотку жалко.
В такие моменты нет-нет да и подумаешь: «Что вам всем вдруг приспичило жениться, что, заняться больше нечем?» А если учесть количество разводов, которое в последние десятилетия повсеместно растет, большие свадьбы – это не только дорого, но и глупо.
В общем, если не хотите идти на поводу традиций и считаете, что многолюдные свадебные торжества – это бессмысленное расточительство и безусловное зло, вам самое время жениться именно сейчас.
Кстати, если задумали помереть, то и это лучше осуществить сейчас, в период пандемии. Я, конечно, понимаю, что смерть делает человека безразличным к нуждам ближних и их финансовому положению. Но все-таки помните – вы-то уходите в предположительно лучший мир, а вот ваши близкие люди остаются в мире бренном. Им придется отмечать поминки, накрывать столы человек на 200. И этот стереотип куда более мощный, чем свадебный. Например, в Грузии многие молодые пары либо вообще не отмечают день создания своей семьи, либо ограничиваются небольшими - до 50 человек - застольями. Но при этом даже они, в случае если в семью пришло горе, вынуждены устраивать роскошные поминки.
И избавиться от похоронно-поминального стереотипа намного сложнее, чем от свадебного, ведь речь идет об уважении к покойному, и перешагнуть через это не могут даже самые европеизированные наши соотечественники. При этом, по общему мнению, поминки на 200-300 человек, часто перерастающие в банальные пиры, – абсолютное излишество. Есть в этом что-то особенно неприглядное: у человека умер близкий, а ему приходится в это время думать о вместимости зала, о том, где купить рыбу и как оплатить семь-восемь перемен блюд…
Что ж, спасибо короне, хотя бы на время этот порочный ритуал отменен.. Корона, ты где? Дай пожать твою крепкую мозолистую руку!
А еще многолюдные дни рождения, которые в последние годы, исходя из-за диких нравов наших соплеменников, часто превращаются в реальную бомбу замедленного действия, когда в одном помещении собираются десятки незнакомых людей. Алкоголь льется рекой, затмевая мозги, и часто годовщины появления человека на свет заканчиваются драками и поножовщиной…
А еще религиозные праздники, которые превращаются в массовое обжорство «во имя Бога». В особенности в Грузии, где они превратились в бесстыдное пьянство… Вот вы, соотечественники, вроде бы христиане или по крайней мере пытаетесь выглядеть таковыми, разве вы ничего не слышали про воздержанность, умеренность и скромность? Как я понял, не слышали…
И вот последнее сообщение из рубрики «Новости пандемии»: в Грузии отменили празднование Дня Тбилиси – Тбилисоба. Кто знает, сколько раз, ваш покорный слуга просто мечтал о том, чтобы это мерзкое мероприятие, одно из самых бесстыжих пережитков совка, наконец не случилось! Так нет же, оно пережило всё – лихие 90-е, войны, гражданские конфликты, криминал, хаос, всеобщее обнищание. Все ему нипочем… Как ни в чем не бывало, Тбилисоба исправно проводился в конце каждого октября.
В реальности Тбилисоба – это 1% показного гламура в историческом центре столицы и на 99% огромная, бесстыжая, бесцеремонная пьянка во всех остальных частях города. Ничего городского в этом «празднике» нет. Это скорее день сельского люмпен-пролетариата, который два дня в году получает легитимное право гадить в столице - то есть два дня на законных основаниях делать то, что остальные 363 дня делает исподтишка.
Символ Тбилисоба – это вовсе не оркестранты в цветастых костюмах и дамы в средневековых нарядах. Символ Тбилисоба – это едкий шашлычный смог, который в эти два поганых осенних дня покрывает весь город. И вот это безобразие отменили. Хотя бы один раз.
Очень надеюсь, что коронавирус доживет до конца года и ударит по апофеозу праздничной одержимости советских граждан – Новому году, который только на постсоветском пространстве отмечают с таким маниакальным неистовством, будто завтрашний день больше не наступит.
Определенно, мне начинает нравиться коронавирус…