Коронавирус в Армении и Грузии: число зараженных растет

В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 196. По данным официального сайта StopCov, общее количество зараженных в стране составляет 3 502.

За последние 24 часа вылечились 13 человек, с начала пандемии - 1 494 пациента, скончались 19. В карантине в настоящее время находятся 5 014 человек.

В Армении же за последние за сутки выявлено 277 новых случаев заражения (всего 47 431). От осложнений коронавируса в Армении скончались 930 человек (плюс двое за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 287 (плюс 2 новых случая за минувшие сутки), сообщает в воскресенье Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Число излечившихся от инфекции составляет 42 608. На лечении находятся 3606 человек.