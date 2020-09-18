Европейская «тройка» отвергла санкции США по Ирану

Европейская «тройка» (Германия, Великобритания и Франция) отвергает попытку США вернуть санкции ООН против Ирана и стремится к сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран - Хайко Мааса, Доминика Рааба и Жан-Ива Ле Дриана.

В совместном заявлении министров говорится, что США 30 дней назад пытались запустить процесс восстановления санкций.

«Франция, Германия и Соединенное Королевство констатируют, что США с момента выхода из соглашения 8 мая 2018 года больше не являются участником СВПД», – цитирует заявление ТАСС.

Главы МИД подчеркнули, что все решения и меры Вашингтона «не будут иметь юридической силы».

«Страны «тройки» остаются приверженными обязательствам по неограниченной реализации резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, с принятием которой в 2015 году был одобрен СВПД. Мы неустанно выступали за сохранение ядерной сделки и продолжим это делать», – сказано в заявлении.

Напомним, ранее глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана снова вступают в силу, хотя в организации уже не раз указывали, что США не имеют права требовать их возобновления.