В России вновь более 6 тысяч новых больных COVID

За последние сутки в России выявили 6 148 случаев заражения коронавирусом, сообщил в Telegram-канале оперативный штаб. Это максимальный прирост за день после 18 июля, когда было 6 234 новых инфицированных.

Седьмой день подряд в России число выявленных за сутки случаев увеличивается, второй день подряд оно превышает 6 000 человек. Общее число инфицированных достигло 1 103 399.

За день от коронавируса скончались 79 пациентов. Всего с начала эпидемии, по данным оперативного штаба, умерли 19 418 человек. За сутки выздоровели 2 895 человек (всего 909 357).