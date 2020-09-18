Ульвия Худиева 12:15

Обратившаяся в редакцию haqqin.az 72-летняя бакинка Гюляра Худиева рассказала, как уже почти год не может доказать, что сотрудники Muğanbank присвоили 10 тысяч манатов, которые она внесла в этот банк в качестве вклада на депозит. По совету племянника, который работает в одном из филиалов Muğanbank, в январе прошлого года женщина положила на депозит 10 тысяч манатов в центральном офисе банка. А в январе этого года Худиевой понадобились деньги, и она решила взять внесенные в банк средства. Однако по сей день ей это не удается.

«Вроде бы все процедуры были произведены, все оформлено. Со мной был племянник, и все нужные документы оформлял его знакомый оператор. Он подготовил стандартный договор, свидетельствующий, что я вношу на депозит в этом банке 10 тысяч манатов. Передала деньги в кассу и получила чек. Только позже обнаружила в переданных мне документах, что эти 10 тысяч не внесены на сберегательную книжку депозитов», - утверждает Г.Худиева. Но племянник ее успокоил – мол, все в порядке, ведь договор с банком и чек у нее на руках. Прошел год, и когда женщина пришла за своими деньгами, ей заявили, что она их давно забрала, ровно через… четыре минуты после того, как сделала вклад. «Мне принесли кипу документов и сказали, что через четыре минуты после того, как отдала деньги в кассу, я взяла их обратно. Как такое возможно? Для чего я тогда вообще приходила в банк? Потребовала показать мне записи с камеры видеонаблюдения, но мне сообщили, что они уничтожаются каждые 2-3 месяца, то есть кадров, где я приходила в банк, уже нет. Появившийся заведующий центральным офисом тоже стал убеждать меня, что на 48-й минуте своего визита в банк я внесла деньги, а на 52-й забрала их обратно. Не смешно ли? Видимо, поняв, что эта версия совсем уж неубедительная, меня стали уверять, что я, оказывается, никаких денег не вносила, а просто подписала договор о том, что продлеваю действие депозита, открытого мной в 2016 году, когда я положила в этот банк некоторую сумму. И вот уже много месяцев я безуспешно пытаюсь доказать, что отдала в банк свои 10 тысяч манатов», - жалуется Худиева.