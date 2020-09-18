В банке пропали 10 тысяч манатов со счета пенсионерки Худиевой приемная haqqin.az
Обратившаяся в редакцию haqqin.az 72-летняя бакинка Гюляра Худиева рассказала, как уже почти год не может доказать, что сотрудники Muğanbank присвоили 10 тысяч манатов, которые она внесла в этот банк в качестве вклада на депозит.
По совету племянника, который работает в одном из филиалов Muğanbank, в январе прошлого года женщина положила на депозит 10 тысяч манатов в центральном офисе банка. А в январе этого года Худиевой понадобились деньги, и она решила взять внесенные в банк средства. Однако по сей день ей это не удается.
«Вроде бы все процедуры были произведены, все оформлено. Со мной был племянник, и все нужные документы оформлял его знакомый оператор. Он подготовил стандартный договор, свидетельствующий, что я вношу на депозит в этом банке 10 тысяч манатов. Передала деньги в кассу и получила чек. Только позже обнаружила в переданных мне документах, что эти 10 тысяч не внесены на сберегательную книжку депозитов», - утверждает Г.Худиева.
Но племянник ее успокоил – мол, все в порядке, ведь договор с банком и чек у нее на руках. Прошел год, и когда женщина пришла за своими деньгами, ей заявили, что она их давно забрала, ровно через… четыре минуты после того, как сделала вклад.
«Мне принесли кипу документов и сказали, что через четыре минуты после того, как отдала деньги в кассу, я взяла их обратно. Как такое возможно? Для чего я тогда вообще приходила в банк? Потребовала показать мне записи с камеры видеонаблюдения, но мне сообщили, что они уничтожаются каждые 2-3 месяца, то есть кадров, где я приходила в банк, уже нет. Появившийся заведующий центральным офисом тоже стал убеждать меня, что на 48-й минуте своего визита в банк я внесла деньги, а на 52-й забрала их обратно. Не смешно ли? Видимо, поняв, что эта версия совсем уж неубедительная, меня стали уверять, что я, оказывается, никаких денег не вносила, а просто подписала договор о том, что продлеваю действие депозита, открытого мной в 2016 году, когда я положила в этот банк некоторую сумму. И вот уже много месяцев я безуспешно пытаюсь доказать, что отдала в банк свои 10 тысяч манатов», - жалуется Худиева.
Женщине особенно обидно, что обманули ее, бухгалтера с огромным стажем, заведовавшую отделом в министерстве. «Как госслужащий я получаю пенсию свыше 1 200 манатов, еще и дети мне помогают. Хочу сказать, что не нуждаюсь, и меня не столько потеря денег расстраивает, сколько сам факт обмана в официальном, лицензированном банке. Я эти средства собиралась перечислить в один из детских домов. Но я не успокоюсь, пока это дело досконально не расследуют. Возмутительно, что в моем преклонном возрасте мне приходится обивать пороги разных контролирующих органов. У меня уже кипа писем этих самых органов. И все говорят - мы вам верим, но документы так составлены, что невозможно что-либо доказать банку.
Вся эта безобразная ситуация, постоянные переживания сказались на моем здоровье. А глава банка не желает меня даже выслушать…», - говорит Г.Худиева.
Пенсионерка, ветеран труда обратилась к президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой с просьбой взять расследование под свой контроль.
В Muğanbank журналистам сайта заявили, что они отвечают лишь на вопросы, поступающие в письменной форме. Отправили в письменной, но ответа все равно не дождались.