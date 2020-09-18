ВОЗ объяснила, почему в Европе ухудшается ситуация с коронавирусом

Эпидемиологическая обстановка в балканских странах и по всей Европе ухудшается из-за несоблюдения мер защиты против коронавируса, в связи с этим необходимо усилить контроль со стороны властей, заявили в офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Белграде.

«Мы сталкиваемся с серьезной эпидемиологической ситуацией не только в регионе, но и во всей Европе, важно, чтобы все страны реагировали на ситуацию адекватными мерами здравоохранения, координированно и решительно. Это означает проверку предполагаемых случаев, связей между ними, карантин для контактировавших лиц, сохранение дистанции, если не можем носить маски, соблюдение гигиены дыхания и рук», – передает заявление ВОЗ РИА Новости.

«Причины ухудшения – в несоблюдении гражданами мер, особенно на отдыхе, на стадионах, в ночных клубах, религиозных объектах и на празднествах, при других массовых собраниях. Профилактика инфекции и контроль над ней стали серьезным вызовом для некоторых государств», – добавили в организации.

В ВОЗ отметили, что вызовом является также открытие школ, однако это необходимый шаг для образования и социализации детей. Представители организации призвали усилить меры, «чтобы свести риск заражения школьников к минимуму».