Две азербайджанки умерли в США от коронавируса

Две азербайджанки, инфицированные коронавирусом, скончались в городе Хьюстон американского штата Техас.



Как сообщает Report, это гражданки России, уроженки Губинского района Азербайджана – Расулова Ругия Рамиз гызы и ее дочь Джаниева Руслана Тофиг гызы.

Расулова была госпитализирована десять дней назад и скончалась в субботу, 19 сентября. Джаниева же почувствовала себя плохо два дня назад. Ее тест на коронавирус дал положительный результат. Женщина скончалась в воскресенье.

Мать и дочь будут похоронены в Хьюстоне с соблюдением правил карантина.