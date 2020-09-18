Погода на понедельник: в Баку пасмурно, в регионах дожди
Завтра, 21 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается пасмурная погода с переменной облачностью, в основном без осадков, однако местами возможны кратковременные дожди. Прогнозируется юго-восточный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 18-20, днем 22-25 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 22-24 градуса тепла.
Атмосферное давление повысится от 764 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 45-50%.
В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, временами интенсивные, возможен град. Ветер восточный.
Температура воздуха составит ночью 17-20, днем 25-28, в горах ночью 8-13, днем 15-18 градусов тепла.