Ирак запретил паломникам въезд в страну
Власти Ирака запретили паломникам, направляющимся на религиозные церемонии Арбаин (ежегодное поминальное шествие шиитов на сороковой день траура Ашура), въезжать в страну на фоне пандемии.
Ирак «принял решение, что не будет принимать иностранных паломников в предстоящий период ввиду увеличения числа инфицированных коронавирусом в соседних государствах», передает российская газета "Взгляд" слова представителя минздрава Ирака.
Арбаин – одна из самых массовых религиозных церемоний, проводимых в мире. Главным событием становится массовое паломничество мусульман-шиитов к гробнице святого в иракском городе Кербела. Дата приурочена к сороковому дню с момента трагической гибели имама Хусейна в VII веке, в 2020 году она приходится на 8 октября.