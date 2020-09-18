Главный дипломат ЕС: США не могут восстановить санкции против Ирана

США однозначно не могут инициировать процесс восстановления международных санкций против Ирана. Об этом сегодня заявил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель.

«США в одностороннем порядке прекратили участие в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) на основании президентского меморандума 8 мая 2018 года... Следовательно, США не могут считаться государством-участником СВПД и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении Борреля на сайте ЕС.

Он отметил, что будет делать все всевозможное, чтобы обеспечить сохранение и полное выполнение СВПД всеми участниками. По его мнению, этот план способствует региональной и глобальной безопасности, так как в комплексе рассматривает ядерную программу Ирана.

Ранее в воскресенье госсекретарь США Америки Майкл Помпео заявил о возобновлении действия санкций ООН против Ирана, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны.