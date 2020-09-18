Тихановская не видит себя президентом Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не позиционирует себя как будущего президента.

«Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси, потому что я себя так не позиционирую», — сказала Тихановская в интервью РБК.

Она напомнила, что основной пункт ее предвыборной программы — «честные и прозрачные и открытые» повторные выборы. «Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин нашел бы, о чем договориться, и разговаривал бы с ним, как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить», — сказала Тихановская.

По ее словам, она и координационный совет оппозиции открыты к диалогу с представителями России.