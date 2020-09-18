Завтра, 21 сентября, начинается визит в Россию парламентской делегации во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Наступает новая, постпандемическая страница российско-азербайджанского диалога. От наличия свежих, нетривиальных инициатив азербайджанского законодательного органа зависит, сможет ли парламентская дипломатия Баку оформиться в качестве третьего влиятельного канала внешней политики Азербайджана на фоне стержневых - президентского и структур МИД.

Надо сказать, что за 2020 год вряд ли произошло изменение базовой конфигурации азербайджанской геополитической платформы. Два основных партнера - Турция и Россия - на своих местах и в прежних ролях, формируя ближайшее пространство регионального взаимодействия Азербайджана. Если добавить Иран, то это главные соседи, формирующие каркас "азербайджанского дома" последние тридцать лет. Другое дело, что Баку окреп до уровня, когда может направлять интересы соседей, дополняя к своим усилиям, и решая собственные задачи.

Отсюда вполне закономерно, что делегация Сахибы Гафаровой после визита в Турцию отправляется в Россию. Но, похоже, что состав делегации и уровень встреч Гафаровой в Москве будет выше, нежели в ходе визита в Анкару, хотя в одном и в другом случае - это первые ознакомительные визиты нового состава ММ. Намечены встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, главой МИД Сергеем Лавровым. Председатель Милли Меджлиса выступит на пленарном заседании Совета Федерации. Наконец, в ходе визита будет подписано соглашение о сотрудничестве между Милли Меджлисом и Госдумой РФ.

Инициативы Баку для Каспия и ШОС

В рамках визита можно ожидать результаты по трем направлениям.

Во-первых, возобновится диалог, прерванный пандемией. За этот период произошла масса событий, негативно влияющих на информационный фон. Кроме того, в молчание российско-азербайджанского "сектора" вклинились информационные кампании, проводимые против Азербайджана и России, что также добавило нервозный фон. За первое полугодие 2020 года явно обозначился дефицит инициатив в социо-гуманитарном поле, был заморожен ряд стартовавших проектов.

Во-вторых, нужно поднимать динамику взаимодействия Москвы и Баку на многосторонних площадках: ООН, СНГ, ОБСЕ, Совет Европы, ОЧЭС и ШОС, где Азербайджан является партнером по диалогу и заинтересован в повышении своего статуса до наблюдателя. До сих пор не сформирована ассамблея стран ШОС. В России эту тему лоббирует Леонид Слуцкий и комитет по международным делам Госдумы. Азербайджанской делегации имеет смысл обсудить возможности Баку в качестве своего вклада в развитие структур ШОС.

Третье. Пакет инициатив по Каспию. Это, собственно, азербайджанский "конёк", требующий срочной активации.

В 2021 году Астрахань принимает второй экономический форум Каспийских государств. К этому моменту должны быть проработаны новые азербайджанские инициативы. Наиболее сложная - подача и продвижение соглашений в сфере безопасности. Возможно обсудить соглашение о прозрачности военных мероприятий региона, включая Турцию и Узбекистан. Регион Каспия в начале XXI века становится едва ли не основным резервом социально-экономического развития центра Евразии, с наименьшим влиянием третьих игроков от Китая до стран Запада. Каспием по-прежнему управляют только каспийцы, наша пятёрка. И это ресурс и достижение. Но Россия усилилась на Каспии до такой степени, что может свое влияние по линии безопасности распространять и на Персидский залив, и на страны Средиземноморья – достаточно посмотреть на радиус применения ракет "Калибр" с акватории моря. Соответственно, в интересах всей пятерки выработать политику открытости и заблаговременной координации активности, механизм взаимодействия и информирования по поставкам и инцидентам. Все это уже присутствует на двустороннем уровне, есть на уровне ОДКБ и СНГ, но отсутствует как коллективная правовая рамка или отработанный механизм на Каспии. Отсюда проблемы с пролётом военных самолётов и прочие инциденты со скрытыми поставками материалов и техники, периодически возникающие в регионе.