"За единую Беларусь": сторонники Лукашенко устроили автопробег

Автопробег сторонников президента Беларуси Александра Лукашенко направился из Минска в направлении мемориального комплекса "Тростенец", передает РИА Новости с места событий.

Автопробег "За единую Беларусь" стартовал от аквапарка "Лебяжий". Колонна в составе нескольких десятков автомобилей, украшенных государственными флагами и воздушными шарами, направилась по Минской кольцевой к мемориалу.

Мемориальный комплекс "Тростенец" в Минске построен на месте одноименного концлагеря, действовавшего во время Второй Мировой войны. Концлагерь "Тростенец" является четвертым по числу уничтоженных в нем людей после Освенцима, Треблинка и Майданека. На территории Беларуси и бывшего СССР это самый крупный лагерь смерти.