В Германии назвали самого богатого немца
Самым богатым немцем остается 80-летний основатель торговых сетей Lidl и Kaufland Дитер Шварц с состоянием в 41,8 миллиарда евро, следует из рейтинга, опубликованного изданием Welt am Sonntag.
На втором месте находится семья Райман с состоянием 21,45 млрд евро. Разнообразный семейный бизнес управляется через холдинг JAB, базирующийся в Люксембурге.
На третьем месте - семья Вольфганга Порше, председателя наблюдательного совета немецкого автопроизводителя Porsche AG и члена наблюдательных советов Volkswagen AG и Audi AG. Общее состояние семьи Порше оценивается в 20 млрд евро.
Суммарное состояние 1 000 самых богатых людей Германии, по оценкам издания, составляет 1,1 триллиона евро - это на 0,76 процента больше, чем годом раньше.