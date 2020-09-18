В Германии назвали самого богатого немца

Самым богатым немцем остается 80-летний основатель торговых сетей Lidl и Kaufland Дитер Шварц с состоянием в 41,8 миллиарда евро, следует из рейтинга, опубликованного изданием Welt am Sonntag.

На втором месте находится семья Райман с состоянием 21,45 млрд евро. Разнообразный семейный бизнес управляется через холдинг JAB, базирующийся в Люксембурге.

На третьем месте - семья Вольфганга Порше, председателя наблюдательного совета немецкого автопроизводителя Porsche AG и члена наблюдательных советов Volkswagen AG и Audi AG. Общее состояние семьи Порше оценивается в 20 млрд евро.

Суммарное состояние 1 000 самых богатых людей Германии, по оценкам издания, составляет 1,1 триллиона евро - это на 0,76 процента больше, чем годом раньше.

191 просмотров