Кремль рассказал о «весьма доверительном» диалоге Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал диалог лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко как весьма доверительный. Об этом сообщает ТАСС.

«Диалог этот весьма доверительный и, вместе с тем, он крайне предметный», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой был показан в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

По его словам, и Путин, и Лукашенко разбираются в деталях международных отношений.

Как подчеркнул Песков, лидеры двух стран «имеют давнюю историю своего диалога». Он напомнил, что общению Путина и Лукашенко всегда предшествуют переговоры делегаций РФ и Беларуси.

«Поэтому детали все были подготовлены и все были проработаны для того, чтобы уже президенты обсудили их на высшем уровне», — заявил представитель Кремля.

Напомним, в понедельник в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Встреча лидеров двух государств длилась свыше четырёх часов.