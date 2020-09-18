Один из главарей ИГИЛ задержан в Багдаде
В Ираке сотрудники силовых ведомств задержали одного из главарей террористической группировки ИГИЛ и предотвратили серию терактов.
Операция прошла в Багдаде, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службы иракских органов безопасности.
Уточняется, что сотрудники управления национальной безопасности по Багдаду устроили засаду и задержали одного из лидеров террористов, который готовил теракты на Арбаин (ежегодное поминальное шествие шиитов на сороковой день траура Ашура), передает РИА Новости.