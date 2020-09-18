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Десятки тысячи людей, собравшихся на оппозиционную акцию "Марш солидарности" в Минске, двинулись в сторону резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко. Как передает ТАСС, силовики пока не препятствуют движению людей, но стянутые в центр города усиленные наряды милиции стоят наготове. Сам проспект Победителей, который ведет к резиденции и по которому традиционно каждое воскресенье ходят протестующие, с утра плотно перекрыт спецтехникой. Здесь дежурят военнослужащие внутренних войск и ОМОНа. Выставлены заградительные машины "Рубеж" и водометы.

Минск. Так выглядит с высоты многотысячная колонна, которая движется от стелы. pic.twitter.com/PHJo0OQmdz — TUT.BY (@tutby) September 20, 2020

* * * 16:25 Правоохранительные органы проводят задержания участников запланированной в Минске акции протеста под названием "Марш солидарности". Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич. "Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия, в частности на улице Немига. Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса", - сказала она. Как передает Интерфакс, сотрудники правоохранительных органов пытаются препятствовать движению протестующих в сторону стелы "Минск город-герой". РИА Новости пишет, что некоторые улицы в центре Минске перекрыты, в том числе проспект Победителей от стелы "Минск — город-герой" до дворца Независимости. Закрыты на вход и выход семь станций метро: Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига и Фрунзенская. ТАСС со ссылкой на белорусский оператор связи А1 сообщает, что операторы по требованию госорганов начали снижать в Минске скорость мобильного интернета.

* * * Сторонники белорусской оппозиции собрались в центре Минска, где запланирована несанкционированная акция протеста. Как передает Интерфакс, протестующие собираются на проспекте Независимости небольшими группами и растягиваются вдоль всего проспекта. В общей сложности, по оценке наблюдателей, на отрезке проспекта Независимости от Немиги до "Галереи" находятся около тысячи человек.