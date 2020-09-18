Министр Бабаев пошел убирать пляж фото
По случаю Международного дня очистки побережья вчера на прибрежной зоне сумгаитского поселка Джорат пять гектаров территории были очищены от пластикового и другого мусора.
Как сообщает haqqin.az, в мероприятии приняли участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, глава представительства ЕС в Азербайджана Кестутис Янкаускас, посол Латвии в Азербайджане Дайнис Гаранчс, представители посольств стран-членов ЕС, реализуемых в Азербайджане проектов ЕС, Молодые европейские послы, ЕБРР, GIZ, местные компании, а также волонтеры.
При поддержке делегации ЕС были установлены специальные контейнеры для сортировки отходов на пляже.
Мероприятие было организовано безопасным и надежным способом с соблюдением социального дистанцирования в соответствии с действующими правилами COVID-19.