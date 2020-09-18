Протесты охватили и Таиланд: «Долой феодализм!» видео
В столице Таиланда Бангкоке прошел антиправительственный митинг — крупнейший с 2014 года, передает Reuters.
Протестующие, движущей силой которых выступили студенты, потребовали демократических реформ. В частности, они оспорили священный статус короля (за оскорбление монарха в стране сажают в тюрьму) и заявили: «Долой феодализм!».
Tens of thousands of people protested in Bangkok in the biggest protest in years targeting Thailand’s government and monarchy https://t.co/2qmOgHRA8x pic.twitter.com/W8EMgGIVxe— Reuters (@Reuters) September 19, 2020
На акцию в Банкгоке, по данным МВД, вышли 18 тыс. человек. Сами протестующие считают, что собралось 50 тыс.
Противники монархии собрались в парке у королевской резиденции. Они напомнили властям, что «Таиланд принадлежит народу», передает BBC News.
Еще одним требованием собравшихся стала отставка главы правительства Праюта Чан-Очи — военачальника, который пришел к власти в ходе переворота шестилетней давности.
🇹🇭✊🏻: Tens of thousands of protesters in #Bangkok demonstrated against #Thailand’s royalist elite & the military-backed government, demanding democratic reforms.#19กันยาทวงอํานาจคืนราษฎร #19กันยาทวงอํานาจคืนราษฏร #ม็อบ19กันยา#whatshappeninginthailand pic.twitter.com/Ibi8HRRUHe— Revolution Watch (@RevoWatch) September 20, 2020