Протестующие, движущей силой которых выступили студенты, потребовали демократических реформ. В частности, они оспорили священный статус короля (за оскорбление монарха в стране сажают в тюрьму) и заявили: «Долой феодализм!».

В столице Таиланда Бангкоке прошел антиправительственный митинг — крупнейший с 2014 года, передает Reuters.

На акцию в Банкгоке, по данным МВД, вышли 18 тыс. человек. Сами протестующие считают, что собралось 50 тыс.

Противники монархии собрались в парке у королевской резиденции. Они напомнили властям, что «Таиланд принадлежит народу», передает BBC News.

Еще одним требованием собравшихся стала отставка главы правительства Праюта Чан-Очи — военачальника, который пришел к власти в ходе переворота шестилетней давности.