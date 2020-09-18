Называющий себя одним из создателей «Новичка» Мирзаянов извинился перед Навальным

Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из разработчиков «Новичка», в эфире телеканала «Дождь» извинился перед Алексеем Навальным за отравляющее вещество, которое, предположительно, стало причиной тому, что Навальному стало плохо 20 августа во время рейса Томск — Москва. Лайнер экстренно сел в Омске, где политика увезли в больницу, он был в коме. Семья и соратники Навального утверждали, что его отравили. Они добились разрешения увезти Навального в берлинскую клинику. Правительство Германии 2 сентября объявило , что в организме оппозиционера нашли следы нервно-паралитического вещества группы «Новичок». Врачи омской больницы, где Навальный пробыл двое суток, говорили , что следов отравляющих веществ в его организме не обнаружили

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — по разработке этого вещества, которым он отравился», — цититрует Мирзаянова «Коммерсант».

По словам Мирзаянова, в 1993 году он встречался с человеком, пережившим отравление «Новичком». Описанные тем человеком симптомы, утверждает Мирзаянов, похожи на те, что описал Навальный 19 сентября.

Между тем химик Леонид Ринк, которого называют участником разработки «Новичка» и который сам говорит о себе как об одном из его создателей, сказал РИА Новости, что Мирзаянов к созданию вещества «никакого отношения не имеет»: «Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист», пишет Meduza.