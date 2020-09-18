Роухани о «памятном дне в истории дипломатии Ирана»

«Сегодня памятный день в истории нашей дипломатии. США, продавливая свои интересы силой, предпринимали в течение двух с половиной лет серьезные усилия для восстановления санкций ООН против иранской нации — процесс, который в последние месяцы пришел к своему неминуемому краху», — цитирует РИА Новости Роухани.

По его словам, попытки Вашингтона оказать максимальное давление на Иран привели к максимальной международной изоляции США.

Ранее сегодня Госдепартамент США объявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то что в самой организации c этим не согласны. В российском МИД заявили, что Совет Безопасности ООН не предпринимал никаких действий, которые привели бы к возобновлению санкций против Ирана. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что США не имеют полномочий добиваться восстановления санкций ООН, так как Вашингтон в 2018 году вышел из иранской «ядерной сделки» (Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану, СВПД).