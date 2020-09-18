Британского разведчика заподозрили в шпионаже в пользу Китая

Правоохранительные органы Великобритании и Бельгии ведут расследование в отношении бывшего агента MI6 и советника Еврокомиссии Фрейзера Кэмерона. Как сообщает Politico, власти подозревают его в шпионаже в пользу Китая.

По словам анонимных источников издания в разведслужбах Бельгии, спецслужбы следили за Кэмероном последние несколько лет. Бельгийская разведка уверена, что бывший агент MI6 передавал «конфиденциальную» информацию о европейских политических институтах, базирующихся в Брюсселе, двум гражданам Китая. Последние работали в Бельгии в качестве журналистов, но при этом, как считают бельгийские спецслужбы, сотрудничали с Министерством госбезопасности и Министерством обороны Китая. По версии спецслужб, Кэмерон получил за предоставленную информацию несколько тысяч евро.

Официальных обвинений бывшему дипломату власти Бельгии пока не выдвинули. Кроме того, пока прокуратура страны не уточнила, какого рода информацию тот передавал китайским гражданам — конфиденциальную или секретную. Спецслужбы также отказываются сообщать, в какие годы Кэмерон занимался шпионажем в пользу Китая — работая на MI6, на Еврокомиссию или позднее. Кэмерон не задержан и находится на свободе.

Сам Кэмерон заявил, что обвинения в его адрес «безосновательны», так как за все время его работы как в спецслужбах, так и в Еврокомиссии у него не было доступа ни к секретной, ни к конфиденциальной информации.