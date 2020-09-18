Когда завершится пандемия COVID-19: прогноз от Билла Гейтса

У Гейтса спросили, когда санитарно-эпидемиологическая ситуация в США и в мире в целом может нормализоваться.

"Если применение вакцин будет утверждено, как мы надеемся, в начале 2021 года, то ситуация в США начнет возвращаться в нормальное русло к следующему лету и наша деятельность придет в норму к концу будущего года, если, конечно, мы будем помогать и другим странам", - цитирует ТАСС Гейтса.

"Эпидемия в лучшем случае завершится, вероятно, в 2022 году. Однако в течение 2021 года при наличии глобального подхода нам следует сбить показатели. Слава Богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно", - заметил Гейтс.