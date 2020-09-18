Генсек ООН отказался рассмотреть запрос США

Генсек ООН Антониу Гутерриш не будет делать какие-либо шаги в ответ на запрос США о восстановлении санкций против Ирана в рамках резолюции 2231, так как в Совбезе ООН нет определенности на этот счет, говорится в письме генерального секретаря, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

В нем Гутерриш отметил, что, несмотря на поданное Соединенными Штатами ранее уведомление о неисполнении Ираном положений СВПД, "Совет Безопасности не предпринял никаких действий", как не сделал каких-либо шагов и "ни один из его членов или его председатель". "Большинство членов Совета Безопасности написали председателю Совета, что письмо (переданное госсекретарем Майклом Помпео) не является уведомлением согласно смыслу пункта 11 резолюции 2231. Председатель Совета Безопасности в августе и председатель Совета Безопасности в сентябре указали, что они не в состоянии предпринять какие-либо действия в отношении этого вопроса", - написал Гутерриш.

В августе госсекретарь США Майкл Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе.