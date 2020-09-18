В Китае в импортированных из России морепродуктах нашли коронавирус

В Китае органы здравоохранения уезда Фуюй городского округа Цицикар провинции Хэйлунцзян сообщили, что следы коронавируса были обнаружены в замороженных морепродуктах, импортированных из России. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Медики призвали всех возможных покупателей морепродукта пройти тестирование на коронавирус.

По информации Reuters, речь идет замороженных кальмарах, продававшихся в местном оптовом магазине Sanjia Deda с 24 по 31 августа.

Таможня Китая сообщила, что в случае обнаружения вируса в продукции импорт товаров компании приостанавливается на неделю. В случае повторного инцидента импорт приостанавливается на месяц.