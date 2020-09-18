Сирия хочет подать в суд на Трампа за угрозы убить Асада

Высказывания президента США Дональда Трампа о намерении убить сирийского лидера Башара Асада в 2017 году могут стать предметом судебного разбирательства. Об этом заявили в профсоюзе адвокатов Сирии.

"Мы проведём через две недели адвокатскую конференцию по этому вопросу, чтобы установить, отвечает ли проведение судебного разбирательства национальным интересам и какую пользу оно принесёт", — цитирует ТАСС главу профсоюза Фираса Фареса.

Он добавил, что адвокаты «не стремятся к какой-то демонстративной акции». По их мнению, необходимо убедительно обосновать цель судебного преследования Трампа.

Ранее на этой неделе в интервью телекомпании Fox News Трамп признал, что хотел ликвидировать Асада в 2017 году, но против этого выступил являвшийся в то время министром обороны США Джеймс Мэттис. На вопрос, сожалеет ли он о том, что сирийский президент не был убит и не связано ли это с позицией России, Трамп заявил, что "не испытывает сожаления".