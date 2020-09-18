У высокопоставленного наркополицейского нашли две плантации конопли

В российском городе Великие Луки задержали замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который, как полагают следователи, наладил выращивание конопли с тем, чтобы в дальнейшем подбрасывать ее подозреваемым. Об этом сообщают Вести.ру.

Таким образом ему удавалось добиваться хороших показателей и расти по службе.

К высокопоставленному полицейскому следователи нагрянули еще 16 сентября, на следующий день после того, как он вместе с коллегами задержал в пригороде сборщика конопли. По версии следствия, он сам обустроил эту плантацию, а затем через подставное лицо подговорил мужчину заняться сбором.

После 10 обысков в региональном СКР сообщили, что у стража порядка была найдена вторая потайная плантация, где урожай еще не собрали. Он стал фигурантом уголовных дел по факту превышения должностных полномочий и организации незаконного приобретения и хранения наркотических средств.