Тысячи жителей Германии вышли на акцию против карантина

В Дюссельдорфе прошла акция противников ограничительных мер, введенных властями в ходе распространения коронавируса SARS-CoV-2. В воскресенье перед зданием ландтага крупнейшей по числу жителей федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия собрались несколько тысяч COVID-диссидентов, сообщает DW.

По данным агентства epd, в центре Дюссельдорфа собралось до 4 тысяч противников антикоронавирусных мер. Местное издание RP Online пишет о примерно 4500 участниках.

Некоторые активисты держали радужные флаги и плакаты, на которых призывали обниматься, а не соблюдать дистанцию. Параллельно в городе проводилась демонстрация в поддержку политики правительства, направленной на сдерживание пандемии. В ней было заявлено участие 500 человек.

Обе акции, по данным полиции, прошли спокойно.

Институт имени Роберта Коха сообщил, что за минувшие сутки в Германии выявлено 1345 новых случаев заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию COVID-19, накануне этот показатель был рекордным с апреля - почти 2300. Число выявленных случаев заражения в Германии с начала пандемии коронавируса, по данным RKI, составляет 271,4 тысячи. От последствий заражения SARS-CoV-2 в стране скончались 9386 пациентов.