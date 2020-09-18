«Карабах» проиграл «Нефтчи» и опустился на 5-е место

Сегодня в азербайджанской футбольной Премьер-лиге состоялся центральный матч первого круга. На стадионе «Азерсун Арена» чемпион страны « Карабах » принимал серебряного призера «Нефтчи».

На 10-й минуте «Карабах» вышел вперед благодаря голу Овусу Квабены. «Нефтчи» восстановил равновесие почти сразу же – Воислав Станкович на 12-й минуте головой поразил ворота чемпиона. На 68-й минуте Намик Алескеров вывел «Нефтчи» вперед, и этот гол стар решающим в матче.

«Нефтчи» делит лидерство с «Сабахом» и «Сумгаитом», а «Карабах» опустился на 5-е место.

Также сегодня в рамках 3-го тура «Зиря» дома уступила «Сабаху» - 0:2. На 51-й минуте счет эффектным ударом открыл Хулио Сезар Родригес, а точку в игре уже в добавленное ко второму тайму время поставил Кевин Кубемба.

Вчера состоялись еще два матча. «Габала» в родных стенах сыграла вничью 0:0 с «Кешля», а «Сумгаит» у себя одолел «Сабаил – 2:1.

Турнирное положение после трех туров

1. «Сабах» - 6 (3)

2. «Сумгаит» - 6 (3)

3. «Нефтчи» - 6 (3)

4. «Кешля» - 5 (3)

5. «Карабах» - 4 (3)

6. «Зиря» - 4 (3)

7. «Габала» - 2 (3)

8. «Сабаил» - 0 (3)