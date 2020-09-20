В киргизском селе выявили сибирскую язву, объявлен карантин
В Киргизии вАт-Башинском районе Нарынской области у двух жителей обнаружили сибирскую язву.
Как пишет «Радио Азаттык», 11 сентября житель села Кара-Тал обратился к врачам с жалобой на раны на руке. Анализ выявил сибирскую язву.
Мужчина рассказал, что 2 сентября он и еще трое других жителей забили корову. «Проверка выявила, что всего говядину получили 70 человек. Все они взяты под наблюдение. Больных лечат в Нарынской городской больнице», - рассказал «Азаттыку» первый заместитель акима района
Лабораторные исследования подтвердили, что животное было заражено сибирской язвой. В селе Кара-Тал объявлен карантин.