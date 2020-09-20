В Иране заявили о начале третьей волны коронавируса

Третья волна распространения коронавируса началась на территории провинции Тегеран в Иране. Об этом заявил сегодня глава штаба по противодействию распространения вируса в столичной провинции Алиреза Зали, передает ISNA.

"Статистика последних дней показывает, что в Тегеране уже началась третья волна", - цитирует его ТАСС.

Зали добавил, что "временной промежуток между второй волной и третьей волной оказался очень незначительным".

Он уточнил, что наблюдается рост статистических показателей, что соответствует третьей волне. "Мы отправили письмо министру здравоохранения от лица штаба по противодействию распространения коронавируса в Тегеране с запросом вернуть ограничения, связанные с вирусом. Особенно это касается возвращения дистанционного формата работы", - добавил Зали.

Официально о начале второй волны коронавируса в ИРИ было объявлено 15 июля.

В последние дни в Иране наблюдается новый рост количества случаев инфицирования коронавирусом. По последним данным, число умерших за прошедшие сутки увеличилось на 183 человека - до 24 301. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 возросло за сутки на 3 097 - до 422 140.