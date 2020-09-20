Российский военный погиб в Армении
В Лорийской области Армении произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб российский военнослужащий, сообщает News.am.
Согласно информации, 27-летний гражданин России Алексей Мельников за рулем Toyota Land Cruiser потерял управление автомобилем, выехав с проезжей части дороги. Мельников погиб на месте.
Армянские СМИ сообщают, что 27-летний Алексей Мельников служил в 102-й российской военной базе в Гюмри командиром взвода. В автомобиле было обнаружено охотничье ружье.