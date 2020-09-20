Более 10 тысяч человек заразились коронавирусом во Франции

Врачи во Франции зафиксировали за сутки 10 569 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, свидетельствуют опубликованные в воскресенье вечером официальные данные.

Это немного меньше, чем днем ранее, но специалисты предупреждают, что это может быть вызвано тем, что многие лаборатории, обрабатывающие тесты на коронавирус, во Франции не работают по воскресеньям, передает Интерфакс.

Во Франции в последние недели отмечается заметное ускорение распространения заболевания. В связи с этим власти вводят дополнительные ограничительные меры.