Алжир выступил против нормализации отношений с Израилем

Алжир не будет участвовать в гонке за нормализацию отношений с Израилем и не приветствует этот процесс. Об этом заявил президент североафриканской страны Абдельмаджид Теббун.

"Мы не будем участвовать в гонке за нормализацию отношений с Израилем, и мы ее не благословляем", - цитирует алжирского лидера ТАСС.

"Палестинский вопрос священен для нас и для алжирского народа. Это ключ к Ближнему Востоку", - продолжил Теббун, заверив, что "позиция Алжира по палестинскому вопросу остается твердой".

15 сентября ОАЭ и Бахрейн заключили с Израилем соглашения о нормализации связей. Торжественная церемония подписания этих документов прошла в Белом доме, поскольку договоренности были достигнуты при активном посредничестве США.