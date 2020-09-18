Фархад Мамедов, Афа Бабаева, Эльнур Эминоглы авторы haqqin.az 00:25

Накануне в интервью местным телеканалам президент Азербайджана Ильхам Алиев направил четкие и ясные послания общественности и народу страны, а также международному сообществу и, конечно же, враждебной стране о главной проблеме Азербайджана - нагорно-карабахском конфликте. Это было первое всеобъемлющее программное выступление главы государства за последние месяцы (возможно, даже за последние годы) по Карабаху. Послания президента позволяют подытожить главные политические итоги: переговоры с Арменией практически остановлены, на столе переговоров нет конкретного плана урегулирования конфликта, и по мнению азербайджанской стороны, главным виновником срыва переговорного процесса является новый глава армянского правительства Никол Пашинян.

Придя к власти, армянский оппозиционный лидер обещал предпринять серьезные шаги для урегулирования конфликта путем переговоров, в том числе на своей первой неформальной встрече с президентом Азербайджана в 2018 году в Душанбе на саммите СНГ. Первые ожидания азербайджанской стороны совпали с приходом к власти Пашиняна и его команды – классических представителей соросовской постсоветской школы, выступающих за ослабление российского влияния на постсоветском пространстве. Хотя, с другой стороны, уступки нового правительства в жизненно важном карабахском вопросе стали бы подарком для правившего в нулевые карабахского клана. Ильхам Алиев дал новой армянской власти большой шанс, поскольку не воспользовался внутриполитической напряженностью в Армении, закрепив на саммите глав государств в Душанбе режим перемирия на линии соприкосновения войск. Хотя в период кульминации военной эскалации в Карабахе армянская власть в лице правительства Левона Тер-Петросяна и карабахского военного клана осуществила вероломную военную интервенцию именно в период ослабления азербайджанской власти во время правления Аяза Муталибова и осуществленных государственных переворотов. В Азербайджане часто задаются вопросом: может, и правительству Азербайджана стоило воспользоваться внутриармянской смутой, вызванной революцией любви, и путем блицкрига изменить расстановку сил на карабахском театре военных действий?! Ведь Армения не преминула возможностью использовать обусловленную развалом государственной власти децентрализацию в Азербайджане, осуществив оккупацию наиболее стратегических городов и районов в оспариваемом Карабахе?

Безусловно, правительство Ильхама Алиева поступило рационально и прагматично, поскольку именно клан карабахских полевых командиров, сместив договороспособного Тер-Петросяна, торпедировал намеченное большое политическое соглашение с Азербайджаном, отвергнув компромиссы и взаимные уступки. Вначале Кочарян, а затем Саргсян планомерно проводили в жизнь стратегию имитации переговорного процесса, отвергая один за другим модели поэтапного урегулирования, поддержанные и посредниками – ведущими мировыми державами. Ведь именно отказавшись от Мадридских принципов и казанской модели урегулирования, Серж Саргсян спровоцировал Азербайджан в апреле 2016 года к силовой альтернативе решения проблемы. А Никол Пашинян – сторонник концепции Тер-Петросяна, как его политический соратник, находясь в оппозиции, последовательно критиковал карабахскую политику армянских властей, призывая к компромиссам и взаимным уступкам. Более того, захватив власть в результате революции, Пашинян всячески обнадеживал азербайджанскую сторону готовностью пересмотреть ультимативно-агрессивную концепцию прежнего правительства.

Весьма оптимистично были настроены и посредники, в частности, представители правительства США, поддержавшие смену власти в Армении. Еще осенью 2018 года «трамповский ястреб», советник президента Джон Болтон выступил с обнадеживающим заявлением из Еревана. Главный вашингтонский стратег открыто заявил, что в случае прихода к власти Пашиняна на внеочередных выборах могут произойти качественные изменения в карабахском урегулировании. Хотя тот же Болтон спустя несколько месяцев после победы Пашиняна в одном из своих интервью посетовал, что ошибался в своих прогнозах о политике Пашиняна и нового армянского правительства.

Укрепившись во власти, Пашинян и его соратники – новое демократическое правительство Армении заняли более реакционную позицию, нежели карабахские консерваторы. Армянский премьер-министр дезавуировал и обнулил многолетние переговоры в формате Минской группы ОБСЕ, обозначив окончательную позицию своего правительства по вопросу будущего статуса верхнего Карабаха. Провозгласив тезис о том, что «Карабах – это Армения, точка», армянский премьер впервые открыто заявил об аншлюсе азербайджанских территорий. Безусловно, начиная с ураганных 90-х годов карабахская тематика будоражила внутриармянские политические умонастроения, являясь отправной точкой для активизации Манукяна, смещения Тер-Петросяна, возрождения и гибели Вазгена Саркисяна и Карена Демирчяна, прихода к власти дуэта Кочаряна-Саргсяна… Однако Пашинян пришел к власти на ниве внутриполитических и экономических проблем, критикуя наблюдаемый в Армении социальный коллапс, бедность, массовую миграцию, экономический крах. То есть главным лозунгом Пашиняна в борьбе за власть был не Карабах, а внутренние проблемы Армении. Новая власть пообещала армянскому народу экономический прорыв и чудотворную модель а-ля Саакашвили, однако спустя некоторое время все же осознала, что без окончательного решения карабахской проблемы вывести страну из замкнутого геополитического круга не удастся, а экономические и политические реформы обречены на провал. Пашинян избрал стезю карабахского клана – паразитирование на популистской карабахской проблематике. Ирония судьбы, но западник, либерал и пацифист Пашинян перещеголял своих воинственных предшественников, объявив легитимизацию оккупационной политики. То, на что не решились Кочарян с Саргсяном.

Радикализация карабахской политики Пашиняна вызвала ответную реакцию Азербайджана, чего опасались более опытные и искушенные политики – Кочарян с Саргсяном. Легитимизация оккупации и обнуление двадцатилетнего переговорного процесса в условиях качественно новой международной ситуации, нивелировавшей роль главных международно-правовых институтов, поставили правительство Азербайджана в крайне затруднительную ситуацию. Пашинян не оставил выбора Азербайджану. По большому счету, отказавшись вести переговоры с Азербайджаном, настоятельно призывая официальный Баку сесть за стол переговоров с марионеточными сепаратистами, Пашинян сорвал переговорный процесс. Он сделал то, на что не решались даже карабахские полевые командиры, избегая высокого риска военной эскалации. Именно поэтому президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто заявляет, что переговоры потеряли всякий смысл. Что обсуждать с главой армянского правительства, который открыто заявляет, что Карабах – это неотъемлемая часть Армении? Что обсуждать с политиком, который демонстративно задевает гордость азербайджанцев, устраивая пиршества в азербайджанской цитадели - захваченной Шуше? О чем говорить с новым руководителем Армении, который впервые за все время карабахского конфликта открыто заявил о конкретных планах заселения оккупированных приаразских территорий, находящихся вне Карабаха? Стоит ли говорить с Пашиняном, объявившим о строительстве третьей дороги на оккупированные территории? Пашинян не оставил предмета для переговоров. Не о чем говорить. Именно поэтому президент Азербайджана накануне заявил, что не будет участвовать в имитационных и формальных переговорах. Мирный процесс остановился, и вся вина за последующие непрогнозируемые события лежит на Ереване. За последние годы Азербайджан сделал все для того, чтобы сохранить переговорный процесс, несмотря на авантюристическую и агрессивную риторику Еревана. Чем ответила на это Армения? Июльской провокацией и военными действиями, которые могут вызвать широкомасштабную войну. Новой политикой переселения сирийских и ливанских армян в Карабах. Ильхам Алиев довольно аргументированно раскрыл истинный замысел правительства Пашиняна во время краткосрочной июльской войны – сорвать переговоры, затем обвинить Азербайджан и сохранить неизменным статус-кво. Армянская армия попыталась отыграться за военный провал в боях за село Гуннут, но в результате успешных действий азербайджанской армии была отбита сокрушительными ударами.