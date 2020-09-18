Европарламентарий Раса Юкнявичене в интервью haqqin.az: «В Беларуси не будет венесуэльского сценария»

Принятые Европарламентом две резолюции - по подавлению протестов в Беларуси и по России в связи с делом Навального - взаимосвязаны, имеют общие ситуацию и регион событий, заявила haqqin.az бывший министр обороны Литвы, депутат Европарламента Раса Юкнявичене.

Как отмечает евродепутат, в резолюции по Беларуси, которая была утверждена подавляющим большинством голосов, указывается, что по истечении пятого президентского срока Александра Лукашенко 5 ноября этого года Европарламент не будет признавать его легитимным руководителем государства и обращается ко всем европейским странам последовать этому решению Европарламента.

«Второй важный фактор в резолюции - это то, что Светлана Тихановская признана в качестве избранного президента Беларуси. Разумеется, имеются пункты, связанные с насилием в отношении участников акций протестов в Минске.

Вместе с тем ключевой момент резолюции - будущее Беларуси. Европарламент рекомендовал Евросоюзу уже сейчас начать работу над программой помощи стране, когда в Минске сменится власть. ЕС следует разработать «план Маршалла» для Беларуси, с тем чтобы помочь в решении сложных проблем в белорусской экономике, которая фактически по сей день остается «советской». ЕС окажет содействие Минску, но не при власти Лукашенко», - утверждает Юкнявичене.

«Объявленное Лукашенко закрытие границы с Евросоюзом и заявление об угрозах со стороны Литвы и Польши рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Большинство грузов из ЕС попадают в Россию через белорусскую территорию. Пугать людей мифической угрозой со стороны НАТО – прием, известный с советских времен, и вряд ли кто-то верит этим сказкам. Белорусы часто посещают Литву и Польшу и давно убедились в миролюбии населения наших стран, а также благополучной жизни в них. Тем не менее в нынешней ситуации какие-то провокации на границе не исключены. Однако не думаю, что кому-то во власти в Минске выгодно устроить войну с НАТО», - подчеркнула Юкнявичене.

Ну и однозначно, полагает она, что после 5 ноября европейским государствам придется определяться в отношении власти в Минске. «Сейчас власть Лукашенко держится за счет военных, людей в униформе, - отмечает европарламентарий. – И если он останется во власти после ноября 2020 года, положение в Беларуси будет сродни военному перевороту».

Юкнявичене категорически не согласна с теми, кто считает, что с признанием Тихановской президентом ситуация в Беларуси станет аналогичной венесуэльской. «Да, многие страны признали победителем президентских выборов в Венесуэле Хуана Гуайдо, а не Николаса Мадуро. Но там альтернативный кандидат действующего президента оставался внутри страны. В Беларуси же Тихановская и еще ряд членов Координационного совета оппозиции выдворены из страны, другие вообще находятся в заключении, как Мария Колесникова, или охраняются иностранными дипломатами, как лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич. В самой Беларуси физически не могут находиться оппозиционные политики, которые могли бы создавать альтернативные структуры власти. Поэтому ситуации в Беларуси и Венесуэле разные», - полагает она.

Говоря о резолюции по России, Раса Юкнявичене прежде всего отметила пункт с негативной оценкой не достроенного из-за американских санкций газопровода «Северный поток-2». Европарламент и раньше критически оценивал этот проект, видя в нем угрозу безопасности Европы, а сейчас, на фоне дела Навального, проект вызывает еще больше критики, утверждает она.

«По этому документу состоялось отдельное голосование, и большинство поддержало предложение о введении отдельной статьи о «Северном потоке-2», в которой рекомендовано ЕС отказаться от строительства газопровода. 465 из 505 депутатов были за такое решение. Знаменательно, что во время дискуссии депутаты от ХДС (Германия) также выступили против проекта российского газопровода. Для Германии «Северный поток-2» стал токсичным, потому как это уже не экономический, а политический проект. Причем вопрос удушения Украины отошел на второй план, на первом - угроза того, что деньги от продажи газа Россия пустит на военные расходы и создание отравляющих веществ, таких как «Новичок». Деятельность лаборатории для подобных целей требует немалых средств. Так что этот вопрос напрямую касается безопасности всех европейских стран. Но остановить проект структуры ЕС не могут, это должна сделать только сама Германия, которая является пунктом назначения «Северного потока-2».

У ЕС, кстати, достаточно альтернатив российскому газу: американский сжиженный газ, норвежский и, наконец, азербайджанский газ по Южному газовому коридору. Сейчас в Германии призадумались, ведут дискуссии насчет будущего этого проекта. Уже и канцлер Меркель не проявляет особого желания достроить газопровод. И ее можно понять - идея и проект «Северного потока» появились до ее правления. Германское правительство - коалиционное, и там идут дебаты между социал-демократами, сторонниками проекта, и его противниками. Сложность положения Германии объяснима, ведь в «Северный поток-2» уже вложены миллиарды долларов. Но, тем не менее, федеральное правительство вынуждено считаться с общей позицией ЕС, которая остерегается монополии российского газа на европейском рынке и угрозы европейской безопасности», - резюмирует Юкнявичене.