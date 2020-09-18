В небе над Николаевской областью десантировались сотни военных из состава британских и украинских вооруженных сил. Об этой новости сообщило в своем facebook командование Военно-воздушных сил Украины.

На фоне нестабильной ситуации в Беларуси и заявлений Александра Лукашенко об угрозе с Запада с участием Украины Министерство обороны Украины сообщило о начале учений вооруженных сил этой страны вместе с подразделениями НАТО на своей территории.

Вначале воздушный десант, тяжелое пехотное вооружение и технику сбросили с транспортных самолетов C-130 Hercules Королевских воздушных сил Великобритании. Следом на боевой курс вышли украинские военные самолеты Ил-76МД и Ан-26. На парашютных платформах были десантированы грузы и подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Высадка британского и украинского десанта происходила под прикрытием истребителей ВВС Украины. Так начался первый этап учений «Совместные усилия» в рамках стратегического командно-штабного учения «Объединенные усилия-2020».

Учения в таком формате уникальные и проводятся впервые. Их цель — практическое выполнение задач в многонациональном сообществе по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня взаимодействия подразделений вооруженных сил и государств-партнеров, укрепление десантного братства. Об этом сообщили украинские медиа-источники.

На фотографиях с полей учений видно, как сотни парашютов накрывают скошенное жнивье пшеницы, как военные двух стран общаются в ходе учений.

Украина с 2014 года провозгласила свой путь в Евросоюз и в НАТО. Несмотря на смену президентов, страна продолжает двигаться в направлении, которое поддерживает большая часть украинского народа.

Пока что трудно сказать, когда произойдет ее слияние с этими структурами. Но ясно одно — курс, взятый страной после падения режима Януковича, изменить будет практически невозможно, кто бы ни стоял во главе этого государства.