Так чем, собственно, не угодил Пекин Вашингтону, за что он стал для Белого дома врагом номер один? Как сказал haqqin.az американский политолог Леон Вайнштейн, претензии США к Китаю весьма значительные и основательные.

Трамп перешел к активной фазе реализации антикитайского плана, заключающегося в том, чтобы эта страна в скором времени, подобно старушке из сказки о золотой рыбке, вернулась к своему разбитому корыту - от нынешнего положения экономического монстра мирового уровня к посредственному производителю контрафактного ширпотреба, дешевой, низкокачественной бытовой техники и игрушек. С чего Китай и начинал 30 лет назад.

«20 лет назад США выступили за вхождение Китая во Всемирную торговую организацию. В то время экономика КНР была в очень плохом состоянии, и по дурости тогдашних переговорщиков получила бессрочный статус развивающейся страны в ВТО. Этот статус позволил китайцам не впускать к себе импорт из Европы и США, чтобы поднять свое производство. В то же время китайские товары практически в беспошлинном порядке попадали на любые рынки Запада. И коммунистическая верхушка в Пекине отлично этим пользовалась. Китай построил вторую в мире промышленность. Теперь наступила пора отнять у Поднебесной не соответствующий его положению статус, который создает возможности нечестными методами строить и вести взаимоотношения с другими государствами», - уверен американский аналитик.

Два президента до Трампа, напоминает он, предупреждали Пекин: ваши спецслужбы крадут западную интеллектуальную собственность, разработки, технологии, не потратив ничего, быстро по этим технологиям налаживают у себя производство. А затем предлагает тем же западным странам товары дешевле, чем могут это сделать частные западные компании.

«Ведь американские компании тратят миллиарды долларов на разработки новейших технологий, а китайцы за 500 тысяч подкупа их крадут, - указывает Вайнштейн. - Китайцы имеют возможности продавать товары по дешевке, так как не вложили миллиарды в их разработку. В то же время иностранцы сильно ограничены в том, чтобы открыть бизнес и торговать в Китае».

Иностранец обязан взять в компаньоны китайского партнера и раскрыть ему все технологические секреты производства товаров, которые завозит или производит. Китайские власти заставляют иностранцам открывать секреты партнеру, который часто работает на китайскую армию или китайские спецслужбы. Пекин получает конфиденциальную информацию, и тут же передают своим производителям, которые на основании американской технологии производят те же товары, что и западные предприниматели.

Такую вот неприглядную картину становления китайской экономики на хребте Запада рисует Вайнштейн…

США, к тому же, разрешили огромному числу китайцев обучаться в американских вузах. Китайцы составляют почти треть всех иностранных студентов, обучающихся в американских колледжах и университетах. В 2017 - 2018 академических годах в США учились более 360 000 китайских студентов. Как выяснилось, утверждает американский эксперт, тысячи человек из них были вовсе не студенты, а сотрудники Главного разведывательного управления Генштаба Народно-освободительной армии Китая и Министерства государственной безопасности КНР.

«Уже отозваны американские визы у тысяч так называемых «студентов». Они по многим отраслям выучились, имеют дипломы и теперь занимаются шпионажем даже не готовых разработок, а того, над чем работают американские ученые и специалисты в лабораториях. То есть крадут идеи и разработки на самых ранних этапах. Таких шпионов - китайских граждан в США ФБР обнаружила несколько тысяч. Теперь Трамп решил со всем этим покончить. Когда в США приехал Си Цзиньпин, то ему было конкретно предложено, чтобы китайские власти покончили с воровством интеллектуальной собственности, аннулировали требование раскрыть технологические секреты и прекратили нечестное ведение торговли», - отмечает Вайнштейн.

В общем, США не могли дальше терпеть торговые перекосы КНР. Дело в том, что Китай ввозит в США товары на 550 млрд долларов в год, а к себе впускает только на 200 млрд долларов. Каждый год китайцы не разрешают ввоз из США товаров на 350 млрд долларов. Америке китайские власти пообещали, что все это перекосы исправят, но, вернувшись в Пекин заявили, что никаких договоренностей по этому поводу не было.

«Трамп два года увещевал Пекин устранить все эти проблемы, но КНР продолжала действовать в том же духе. Тогда Трамп ввел значительные таможенные пошлины на китайские товары. Вначале это касалось товаров на сумму 200 млрд долларов, затем еще на 50 млрд. В следующем году будут введены пошлины на остальные 250 млрд. Таким образом, китайские товары станут неконкурентоспособны на американском рынке. А США будут ввозить из Вьетнама, Камбоджи, Мексики, Польши и других стран товары, не облагаемые 20%-ными пошлинами, как китайские. И китайские товары въезжающие в США после выплаты пошли станут дороже, скажем, мексиканских или польских», - раскрывает Вайнштейн схему вынужденного возвращения Китая «к разбитому корыту».

Он особо подчеркивает, что китайцы почти полгода тянули время - то обещали, то отказывались от своих обещаний. Судя по всему, Пекин хотел устроить бесконечные переговоры и за это время продолжать и дальше вести несправедливую торговлю с США и дальше красть технологии. В конце концов Трамп дожал Пекин и была подписана первая часть договора, но затем китайцы заморозили принятые обязательства.

«И именно в этот момент началась пандемия коронавируса, - более чем прозрачно намекает эксперт на происхождение и истинные причины губительного вируса. - Китайцы повели себя очень некрасиво, обманывая мировое сообщество, заявляя, что ковид не передается от человека к человеку. США и Европа очнулись, только когда на их территории началась страшная эпидемия. Сообщи китайцы об мощной контагиозности вируса на 2-3 месяца раньше, никакой пандемии не было бы. Перебежчики из Китая, в том числе те, которые работали в уханьской лаборатории, захватили с собой документы, предельно ясно свидетельствующие, что китайцы обманывали всех в мире».

И тут уж Трамп, как утверждает Вайнштейн, окончательно потерял всякое доверие китайским властям и решил наладить производство всего необходимого внутри США, также полностью вывести американские компании из Китая, ввести для них налоговые льготы, оплатить переезды и пр.

«Предполагается создать такие условия, чтобы весь мир помчался в США строить конкуренцию китайским товарам. Президент уже создал 9 тысяч экономических зон в неблагополучных американских городах, где с производителей не взимается никаких налогов. И еще 9 тысяч таких безналоговых зон будут созданы в следующем году. Частные иностранные инвесторы уже вложили в эти зоны 80 млрд долларов. В будущем инвестиций будет еще больше. Недавно было объявлено, что США организуют производство всех товаров, которые раньше поступали из Китая - от медикаментов до вычислительной и бытовой техники. Трамп также обещал, что в случае избрания президентом на предстоящих выборах в первые 10 месяцев нового срока создаст 10 миллионов новых рабочих мест», - сообщает активный сторонник действующего главы государства.

И добавляет, что высокие пошлины будут наложены на все китайские товары, технологию производства которых китайский КГБ украл у США и Израиля. И, наконец, США будут поощрять другие страны, чтобы тоже забрали из Китая свои компании.

«Япония уже заявила, что даст налоговые льготы и финансовую помощь тем своим предприятиям, которые вывезут свое производство из Китая. Такое решение примут Британия и Австралия. Теперь властям в Поднебесной снятся сны, что на президентских выборах в ноябре победит кандидат от демократов Джо Байден», - не сомневается Вайнштейн.