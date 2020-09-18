Международные журналисты-расследователи нарыли новые компроматы на сына Эльдара Махмудова

Одна из крупнейших российских телекоммуникационных компаний - МТС с 20 ноября 2015 года заплатила компании Caspian Telecommunication Ltd, связанной с сыном экс-министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова — Анаром Махмудовым, больше 5,3 миллиона долларов. Такие данные опубликовало российское издание «Важные истории».

Издание получило доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News. Изучив документы с подробной информацией о тысячах банковских транзакций, издание обнаружило в отчетах о подозрительных транзакциях FinCEN платежи МТС в адрес офшорной компании, близкой к Анару Махмудову.

Российское СМИ отмечает, что друг и партнер сына экс-министра нацбезопасности — предприниматель Аяз Керимов владел и руководил офшорной компанией Caspian Telecommunication Ltd с Британских Виргинских островов, которая, несмотря на почти полную безвестность, стала крупным игроком на рынке связи Азербайджана. Журналисты выяснили, что офшорной компанией распоряжался сын экс-министра нацбезопасности — Анар Махмудов.



По данным файлов FinCEN, МТС с 20 ноября 2015 года в несколько переводов заплатила Caspian Telecommunication больше 5,3 миллиона долларов.

Владелец Caspian — Аяз Керимов — в Азербайджане объявлен в розыск. Обвиняемым по уголовному делу о присвоении и растрате средств в особо крупных размерах он стал в декабре 2015 года — через несколько месяцев после того, как его офшорная фирма получила миллионы долларов от МТС, пишет издание.

В свою очередь в МТС «Важным историям» сообщили, что у компании «нет и никогда не было бизнеса в Азербайджане». Платежи объяснили тем, что в декабре 2013 года МТС и Caspian Telecommunication «заключили типовой договор об услугах международной связи, по которому стороны осуществляли обычный двусторонний обмен голосовым трафиком на мобильные номера МТС в России, Украине и Армении, а также на мобильные и фиксированные номера в Азербайджане». В МТС подчеркнули, что договор действовал в 2014 и 2015 годах, и его рамках платежи за обмен трафиком осуществлялись в обе стороны.