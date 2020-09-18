Байден рассказал о 200 миллионах смертей от коронавируса в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перепутал число смертей от коронавируса в США. Об этом пишет FoxNews.
«Если Дональд Трамп будет делать так, как захочет, ситуация с COVID-19 осложнится еще больше, — а ведь погибших уже примерно 200 миллионов человек — причем к тому времени, как я закончу свою речь», - заявил Байден.
Демократ оговорился: на самом деле число погибших только приближается к 200 тысячам. FoxNews отмечает, что, если бы слова демократа были правдой, от пневмонии уже погибли бы две трети американцев — население США составляет примерно 328 миллионов человек.
19 сентября Трамп ответил на критику действий своей администрации во время пандемии COVID-19, с которой выступает Байден. Президент заявил, что его команда проделала «феноменальную работу», а кандидат от Демократической партии занимается исключительно критикой. В аргументации Трампа всплыл и свиной грипп, эпидемия которого была в США в то время, когда Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.