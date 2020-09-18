Байден рассказал о 200 миллионах смертей от коронавируса в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перепутал число смертей от коронавируса в США. Об этом пишет FoxNews.

«Если Дональд Трамп будет делать так, как захочет, ситуация с COVID-19 осложнится еще больше, — а ведь погибших уже примерно 200 миллионов человек — причем к тому времени, как я закончу свою речь», - заявил Байден.