Нефть дешевеет после скачка на прошлой неделе

Цены на нефть опускаются в понедельник после максимального с июня скачка по итогам прошлой недели благодаря подтверждению странами ОПЕК+ приверженности сокращению добычи в полном соответствии с предыдущими договоренностями.

Рынок продолжает следить за ситуацией с заболеваемостью COVID-19 в мире, поскольку остается чувствительным к темпам восстановления глобальной экономической активности, отмечают эксперты AxiCorp.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени в понедельник составляет $43,09 за баррель, что на $0,06 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,15 (0,4%), до $43,15 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,04 за баррель, что на $0,07 (0,17%) выше уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подорожали на $0,14 (0,3%) - до $41,11 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 8,3%, WTI - на 10,1%.