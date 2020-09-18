В Азербайджане объявлен призыв резервистов на военные сборы

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу внесла ясность в информацию о призыве в армию военнообязанных, передает Report.

«В соответствии с законом "О военной обязанности и военной службе", военнообязанные в период запаса призываются на военные тренинги, военные проверки и спецзадания. Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики осуществляет призыв военнообязанных в запасе на тренировочные сборы по различным специальностям», - говорится в сообщении Госслужбы.