Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 31 миллион

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в понедельник 31 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 31 028 757, умерли 960 698 человек, выздоровели 21 254 847. Больше всего случаев заражения (6 804 814) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (5 487 580) и Бразилия (4 544 629).