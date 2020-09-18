COVID-19 в Армении: 121 новый зараженный и 6 умерших за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 47 552, сообщает Национальный центр страны по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что по состоянию на 19 сентября, таких случаев было 47 431. Таким образом, за сутки выявлен 121 новый случай заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 936 человек (плюс 6 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 287 (за минувшие сутки новых случаев нет).

Число излечившихся от инфекции составляет 42 637. На лечении находятся 3692 человек.