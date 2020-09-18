Азербайджан подписал соглашение по поставке вакцины от коронавируса

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и организация GAVI (Global Alliance for Vaccines) 18 сентября 2020 года подписали соглашение, согласно которому вакцина от COVID-19, утвержденная ВОЗ и отвечающая всем необходимым требованиям, в скором времени будет доставлена в Азербайджан, говорится в сообщении TƏBİB.

Как говорится в сообщении, несмотря на то, что в период продолжающейся пандемии применяются меры ужесточенного карантина и определенные методы лечения, мер системной борьбы с коронавирусом COVID-19 пока нет.

В отличие от других вирусов SARS-CoV-2 - вирус, который активно мутирует и ареал его распространения стремительно растет. В этих условиях самое эффективное средство контролировать ситуацию - это вакцинация уязвимых групп населения.

Подсчеты показывают, что вакцинация 20% населения может быть достаточна для контроля эпидемиологической ситуации.

Одно из важных требований к вакцине - чтобы она была эффективной и безопасной, обладала минимум 50%-ной защитой, а побочные негативные эффекты были на минимальном уровне.